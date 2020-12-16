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ABD'nin skandal kararına Pakistan'dan tepki

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 18:41 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 18:55

Pakistan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasından derin endişe duyduğunu açıkladı.


Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan’ın  prensip olarak herhangi bir ülkeye karşı tek taraflı zorlayıcı önlemlerin  uygulanmasına karşı olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, Pakistan’ın Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası barış ve  istikrara yönelik paha biçilemez rolünü kabul ve takdir ettiği vurgulanırken  İslamabad yönetiminin ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulaması konusunda  "derin endişe" duyulduğuna dikkat çekildi.
 
Pakistan halkı ve hükümetinin Türk halkı ve hükümetine ulusal  güvenlik, barış ve refah arayışında güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada,  İslamabad yönetiminin her zaman olduğu gibi bu ortak hedeflere ulaşma yolunda  Türk halkı ve hükümetinin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.
 
  
 

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