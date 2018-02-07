08 Şubat 2018 Perşembe
İSTANBUL 
15°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.570 0.00 EURO 4,6640 -0.03
USD 3,8000 -0.11 ALTIN 160,790 0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'nin PYD/PKK'ya silah desteğine suç duyurusu

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 20:45 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 20:45

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfının (EMŞAV) İzmir'deki bazı üyeleri, terör örgütü PYD/PKK'ya silah verdiği iddiasıyla ABD hakkında suç duyurusunda bulundu.


Bayraklı ilçesindeki İzmir Adalet Sarayı'na gelen vakfın bazı üyeleri,  ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği silahlara ilişkin İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusu dilekçesi verdi.
 
ABD'nin PYD/PKK/YPG'ye verdiği silahlara ilişkin ikrarının olduğu  vurgulanan dilekçede, "Bugün suçunu basın yoluyla dahi ikrar eden Amerika  Birleşik Devletleri'nin gerek başkanı gerekse komutanları terör örgütleri PKK ve  PYD'ye silah temini sağladığı anlaşılmış olmakla, bu teröristlere silah temin  eden ülkelerden şikayetçiyim." ifadeleri yer aldı.
 
Diyarbakır'da görev yaptığı sırada PKK'lı teröristlerce 28 Temmuz  2004'te şehit edilen Abbas Yoldaş'ın oğlu Hamza Yoldaş, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, kendisinin de suç duyurusunda bulunanlar arasında olduğunu  belirterek, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale  getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak  amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiğini dile getirdi.
 
ABD'nin dünyanın gözü önünde terör örgütü PYD/PKK'ya silah verdiğini  kaydeden Yoldaş, ABD'ye dava açılması için vakıf üyeleri olarak suç duyurusunun  takipçisi olacaklarını söyledi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.