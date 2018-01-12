13 Ocak 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
12°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.645 -0.06 EURO 4,5660 0.50
USD 3,7470 -0.66 ALTIN 161,320 0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'nin Panama Büyükelçisi istifa etti

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 20:48 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 0:50

ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı "iğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadesi üzerine istifa etti.


Amerikan basınında ve sosyal medyada yer alan haberlere göre, Feeley,  ABD Dışişleri Bakanlığına sunduğu istifa mektubunda, bundan böyle ilkeleri gereği  Trump yönetimine hizmet edemeyeceğini belirtti.
 
Feeley'in mektubunda, "Bir takım politikalara katılmasam bile başkana  ve yönetimine, apolitik bir üslup içinde bağlılıkla hizmet edeceğine dair bir  yemini imzaladığını, eğitimcilerinin bunu yapamayacağına kanaat getirirse onuruna  yakışanın istifa etmek olacağını açıkça dile getirdiğini, bunun zamanının  geldiğini" yazdığı ifade edildi.
 
Bakanlık, Feeley'in görevden ayrılacağını doğrularken, "9 Mart  itibarıyla şahsi nedenlerle emekliye ayrılmaya" karar verdiğini bildirdi. 
 
John Feeley, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi sırasında 2015  yılı Temmuz ayında Panama Büyükelçiliğine atanmıştı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı  Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç  ülkelerden geliyorlar." ifadesini kullandığı kaydedilmişti.
 
Basına yansıyan haberlerde, Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü  Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda  Trump'ın, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim.  Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." dediği belirtilmişti.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.