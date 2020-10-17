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ABD'nin Louisiana kentinde küçük uçak düştü: 2 ölü

AA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 21:04 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 21:04

ABD'nin Louisiana eyaletinde düşen küçük uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.


Yerel basında çıkan haberlere göre, Louisiana'nın Terrebonne Parish  bölgesinde küçük bir uçak Hatch Gölü yakınlarında düştü.
 
Polis ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu uçakta bulunan  iki kişinin cesedine ulaşıldı. Ölenlerin kimliği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.
 
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Sözcüsü Peter Knudson, uçağın, düştüğü  yerin yakınlarında bulunan havalimanından kalktığını ve Teksas'ın Brenham kentine  gitmekte olduğunu belirtti.
 
ABD Federal Havacılık İdaresinin, uçağın düşme sebebine ilişkin  soruşturma başlatacağı bildirildi.

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ABD düşen uçak
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