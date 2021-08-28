ABD'nin Louisiana eyaletinde "acil durum" ilan edildi

Louisiana Valisi John Bel Edwarsd, pazar günü akşam saatlerinde eyalette etkisini göstermeye başlayacak olan kasırganın tahrip etkisinin yüksek olabileceği düşüncesiyle "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

Edwards, "Ne yazık ki, Louisiana'nın tüm kıyı şeridi şu anda fırtınanın tahmini hedefi içinde kalıyor. Cumartesi akşamına kadar herkes, güvenliği için fırtınayı atlatmayı planladığı yere varmış olmalı." ifadelerini kullandı.

Louisiana'nın New Orleans kenti Belediye Başkanı LaToy Cantrell ise pazar günü şehri vurması beklenen kasırga nedeniyle belirli bölgelerdeki sakinler için zorunlu tahliye emri yayınladı.

Cantrell, Ida'nın pazar günü geç saatlerde, Katrina kasırgasının aynı şiddette (kategori 3 gücünde) Louisiana'yı vurmasının 16. yıl dönümünde etkisini göstereceğini söylerken hızının saatte 120 mile (yaklaşık 193 kilometreye) ulaşacağını belirtti.