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ABD'nin Louisiana eyaletinde "acil durum" ilan edildi

AA |  28 Ağustos 2021 Cumartesi - 0:58 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 0:58

ABD'nin Meksika Körfezine bakan güney kıyısında etkili olması beklenen Ida Kasırgası nedeniyle bölge halkına "acil durum" ilanı yapıldı.


Louisiana Valisi John Bel Edwarsd, pazar günü akşam saatlerinde  eyalette etkisini göstermeye başlayacak olan kasırganın tahrip etkisinin yüksek  olabileceği düşüncesiyle "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.
 
Edwards, "Ne yazık ki, Louisiana'nın tüm kıyı şeridi şu anda  fırtınanın tahmini hedefi içinde kalıyor. Cumartesi akşamına kadar herkes,  güvenliği için fırtınayı atlatmayı planladığı yere varmış olmalı." ifadelerini  kullandı.
 
Louisiana'nın New Orleans kenti Belediye Başkanı LaToy Cantrell ise  pazar günü şehri vurması beklenen kasırga nedeniyle belirli bölgelerdeki sakinler  için zorunlu tahliye emri yayınladı.
 
Cantrell, Ida'nın pazar günü geç saatlerde, Katrina kasırgasının aynı  şiddette (kategori 3 gücünde) Louisiana'yı vurmasının 16. yıl dönümünde etkisini  göstereceğini söylerken hızının saatte 120 mile (yaklaşık 193 kilometreye)  ulaşacağını belirtti.
 
ABD'nin Meksika Körfezine bakan güney kıyısında etkili olması beklenen  Ida Kasırgasının şiddetini hızla kategori 3 seviyesine yükselterek hafta sonu  Louisiana eyaleti kıyı şeridinden karaya ulaşacağı açıklanmıştı.

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