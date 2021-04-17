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ABD'nin kararından sonra Rus savaş gemileri Boğaz'dan geçti

Çağrı ÇALIŞKAN-Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL(DHA)  |  17 Nisan 2021 Cumartesi - 20:45 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 20:45

İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri Karadenize'e açıldı.


Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri, saat 19:15 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Öte yandan dün de 2 Rus savaş gemisi Karadeniz'e gitmek üzere boğazdan geçmişti. 2 gün içinde Rusya'ya ait 4 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
 

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