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ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook istifa etti

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 20:58 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 20:58

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un görevinden ayrıldığını duyurdu.


Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, "Brian Hook, ABD'nin İran Özel  Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa etme kararı  aldı." bilgisini verdi.
 
Hook'un 2 yıldan uzun süredir bu görevde bulunduğunu ve İran'a karşı  büyük başarılar elde ettiğini belirten Pompeo, "Hook, benim için güvenilir bir  danışman ve iyi bir dosttu. Ona hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadesini  kullandı.
 
Pompeo, Hook'un yerine yeni birisi atanana kadar, ABD'nin Venezuela  Özel Temsilcisi Eliott Abrams'ın mevcut görevininin yanısıra İran Özel  Temsilciliği görevini de üstleneceğini belirtti.
 

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ABD Mike Pompeo Brian Hook
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