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ABD'nin Georgia eyaletinde uçak kazasında 3 kişi öldü

AA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 10:52 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 10:52

ABD'nin Georgia eyaletindeki uçak kazasında 3 kişinin öldüğü bildirildi.


Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, eyaletin  kuzeydoğusundaki Gainesville şehrindeki Lee Gilmer Memorial Havaalanı'ndan kalkan  "Cessna 182 Skylane" tipi tek motorlu küçük uçağın, kalkıştan hemen sona pistin  3,2 kilometre ötesinde yere çakıldığı belirtildi.
 
Yerel yetkililer kazada uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini  kaydetti.
 
Uçağın düştüğü yerde herhangi bir can kaybı ve hasar meydana  gelmezken, FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun kazanın sebebine ilişkin  soruşturma yürüteceği bilgisi paylaşıldı.
 

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