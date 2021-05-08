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ABD'nin en büyüğüne şok! Tamamen çöktü, büyük petrol krizi...

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:39 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 19:39

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin siber saldırı nedeniyle dün geçici olarak kapandığı ortaya çıktı.


CNN'nin haberine göre, Houston'dan New York Limanı'na günlük 100  milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru  hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durduruldu.
 
Şirketten yapılan açıklamada ise tüm boru hattındaki faaliyetlerin  geçici olarak durmasına neden olan ve birtakım bilgi teknolojilerinin  sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin  çevrim dışı bırakıldığı belirtildi.
 
Açıklamada ayrıca şirketin soruşturma için bir siber güvenlik  firmasıyla anlaştığı ve federal kurumlarla temasa geçtiği ifade edildi.
 
ABD'de daha önce de ülkenin resmi kuruluşlarının hedef alındığı  "SolarWinds" siber saldırısından Rusya sorumlu tutulmuştu.
 
Microsoft üzerinden 30 bin kuruluşun bilgilerine erişim sağlandığı  tahmin edilen siber saldırıyı ise Çin'in yaptığı iddia edilmişti.
 

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