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ABD'nin DSÖ'den resmen ayrılacağı tarih belli oldu

AA |  03 Eylül 2020 Perşembe - 21:03 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 21:03

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) resmi olarak 6 Temmuz 2021'de çekileceği bildirildi.


ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi  Temsilciliği yazılı açıklama yaptı.
 
DSÖ'nün son yıllarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yanı sıra diğer  küresel sağlık krizlerine karşı önlem almada başarısız olduğu belirtilen  açıklamada, "Ek olarak, DSÖ, Çin Komünist Partisi'nden bağımsız olduğunu  göstermekle başlayarak, acil olarak ihtiyaç duyulan reformları hayata geçirmeyi  reddetti." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, ABD'nin, DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceği ve ABD  Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi DSÖ yerine "daha güvenilir" ve "şeffaf"  ortaklar aranacağı aktarıldı.
 
Ayrıca, ABD kaynaklarının DSÖ yerine hangi kurum veya kuruluş  aktarılacağının bugün açıklanacağı kaydedildi.
 
Açıklamada, ABD'nin bu yıl DSÖ'ye ödemesi öngörülen parayı da  ödemeyeceği belirtildi.
 
ABD'nin, DSÖ'ye 2019 yılından 18 milyon dolar, 2020 yılından da 62  milyon dolar borcu bulunuyordu.
 
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 8 Temmuz'da yaptığı  açıklamada, DSÖ üyesi ABD'nin örgütten ayrılması için 1 yıl önceden bildirimde  bulunması gerektiğini belirtmişti.
 
Dujarric, ABD'nin aynı zamanda DSÖ'ye olan borçlarını ayrılmadan önce  ödemesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştı.
 
Trump'ın DSÖ'ye Kovid-19 savaşı
 
Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede  başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, örgüte sağlanan finansal desteği  askıya aldıklarını açıklamıştı.
 
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta bir  mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa  sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti.
 
Ancak Trump daha bu süre dolmadan 29 Mayıs'ta, "Bugün Dünya Sağlık  Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasını yapmıştı.
 
Trump'ın bu açıklamasına rağmen resmi çekilmeye yönelik henüz resmi  bir adım atılmamıştı.

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ABD Dünya Sağlık Örgütü Temmuz
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