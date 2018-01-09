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ABD'nin casus uydusu kayboldu!

09 Ocak 2018 Salı - 17:40 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 17:40

SpaceX'in fırlattığı Falcon 9 roketine bağlı uydu yörüngeye ulaşmadı.


SpaceX firmasının fırlattığı Falcon 9 roketine monte edilmiş casus uydunun kaybolduğu bildirildi. 
 
Wall Street Journal'ın haberine göre, yetkililer, SpaceX'in pazar günü  ABD adına fırlattığı, amacı ve rokette ne olduğu saklanan "Zuma" adlı uzay  misyonunun başarısız olduğunu belirtti.
 
Falcon 9 roketine monte edilmiş casus uydunun planlandığı gibi roketin  üst kısmından ayrılarak yörüngeye ulaşmadığını ifade eden yetkililer, Zuma'nın  atmosfere geri düştüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.
 
Zuma'nın milyarlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
 
  
 
 
 

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