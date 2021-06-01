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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Türkiye'yi ziyaret edecek

AA |  01 Haziran 2021 Salı - 22:17 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 22:18

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.


ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret  edecek. 
 
ABD'li diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Greenfield, ziyareti  sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.
 
ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve  Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret  sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.
 
Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti  sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması  ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması  gerektiğine dikkati çekecek.
 
Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın  geçen haftaki  ziyaretinin ardından, "Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li  yetkili" olacak.
 
  
 

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ABD BM Daimi Temsilcisi ziyaret
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