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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde gösteri

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 22:29 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 22:29

Lübnanlı göstericiler, başkent Beyrut'ta "ABD'nin ülkenin iç işlerine müdahalesini" protesto etti.


ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler, gösteri  çağrısında bulunan gruplardan Hizbullah, Lübnan Komünist Partisi ve Suriye Sosyal  Milliyetçi Partisi'nin flamalarını taşıdı.
 
Göstericiler, ABD'nin ülkenin iç işlerine müdahalesi aleyhine  sloganlar attı.
 
Güvenlik güçleri, göstericilerin elçiliğin yakınlarındaki Avker  Meydanı'nda toplanmasını sağlamak amacıyla elçilik binasına giden yolları  kapattı.
 
 
Elçiliğe giden yollarda kurulan barikatları geçemeyen göstericilerden  bazıları, güvenlik güçlerine taş attı. Güvenlik güçleri ise eylemcilere göz  yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.
 
ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, daha önce "Milyarlarca dolar  devlet hazinesi yerine Hizbullah devletçiğine gitti." şeklinde açıklama yapmıştı.
 
 
Büyükelçinin bu açıklamasının ardından Lübnan'da yargı cumartesi günü  ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Shea'nın açıklamalarının yerel medya kuruluşlarında  yayınlanmaması kararı almıştı.
 
Büyükelçi Shea bu karar nedeniyle Lübnan hükümetinin kendisinden özür  dilediğini ileri sürerken, Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, bunu  yalanlamıştı.
 

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