ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde gösteri

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler, gösteri çağrısında bulunan gruplardan Hizbullah , Lübnan Komünist Partisi ve Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi'nin flamalarını taşıdı.

Göstericiler, ABD 'nin ülkenin iç işlerine müdahalesi aleyhine sloganlar attı.

Güvenlik güçleri, göstericilerin elçiliğin yakınlarındaki Avker Meydanı'nda toplanmasını sağlamak amacıyla elçilik binasına giden yolları kapattı.

Elçiliğe giden yollarda kurulan barikatları geçemeyen göstericilerden bazıları, güvenlik güçlerine taş attı. Güvenlik güçleri ise eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, daha önce "Milyarlarca dolar devlet hazinesi yerine Hizbullah devletçiğine gitti." şeklinde açıklama yapmıştı.

Büyükelçinin bu açıklamasının ardından Lübnan'da yargı cumartesi günü ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Shea'nın açıklamalarının yerel medya kuruluşlarında yayınlanmaması kararı almıştı.

Büyükelçi Shea bu karar nedeniyle Lübnan hükümetinin kendisinden özür dilediğini ileri sürerken, Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, bunu yalanlamıştı.