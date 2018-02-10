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ABD'nin Arapça TV kanalında FETÖ propagandası

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 10:19 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 10:19

ABD Kongresi tarafından fonlanan ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde Arapça yayın yapan El Hurra TV kanalı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri Adem Yavuz Arslan ve Emre Uslu'nun Türkiye aleyhindeki propagandalarını ekrana getirdi. ABD'nin son skandalı büyük tepkilere neden oldu.


İki FETÖ firarisinin Türkiye aleyhindeki propagandalarını geniş bir  şekilde izleyicilerine ulaştıran El Hurra, Arslan ve Uslu ile yaptığı  röportajları özet video halinde Twitter hesabından da paylaştı.
 
Söz konusu  paylaşımın altına yorum yapan kişiler röportajlara tepki gösterirken, birçok takipçi FETÖ mensuplarına kanalda yer verilmesini kınadıklarını belirtti.
 
ABD Kongresinin fonladığı El Hurra'nın, Arslan ve Uslu'nun Türkiye  aleyhindeki propagandalarını yansıtan röportajlarıyla neyi amaçladığı sorusu  cevapsız kaldı.
 
El Hurra: ABD'nin Arapça "propaganda" kanalı
 
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki Arapça  konuşan ülkelere "Amerikan bakış açısını yansıtması amacıyla" 2004 yılında  dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından kurdurulan ve Kongre tarafından  fonlanan El Hurra, büyük bütçesine rağmen düşük izleyici kitlesine ulaşmasıyla  Amerikan siyasi çevrelerinde eleştiri topladı.
 
Bütçesi ABD Kongresi tarafından sağlanan Uluslararası Yayıncılık  Dairesi (Broadcasting Board of Governors) kontrolü altında faaliyet gösteren El  Hurra, Virginia merkezli olarak 25 ülkeye uydu üzerinden yayın yapıyor.
 
"En pahalı dış yayın projesi"
 
Amerikan medyasında "Katar merkezli El Cezire kanalının Arap dünyası  üzerindeki etkisini azaltmak" amacıyla kurulduğu iddiaları yoğun bir şekilde  işlenen ve yüksek bütçesine karşın düşük verimle çalıştığı gerekçesiyle Kongrede  zaman zaman eleştirilen kanal, "ABD yönetimi eliyle kurulan en pahalı dış yayın  projesi" olarak nitelendiriliyor.
 
Örneğin, Kongre kayıtlarına göre 2017 mali yılında, ABD'nin devlet  televizyon kanalı sayılan Voice of America (VOA) için toplamda 224 milyon dolar  ayrılırken, El Hurra için 112 milyon dolarlık bütçe belirlendi.
 
İsrail-Filistin sorunu, ABD-İran ilişkileri ve Ebu Gureyb Hapishanesi  ile ilgili yayınları gibi birçok başlıktan dolayı Arap dünyasında sert  eleştirilere maruz kalan kanal, ABD'nin Irak'ı işgaliyle ilgili yayınlarında  "işgal" kelimesini kullanmamasıyla da biliniyor.
 
  
 

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