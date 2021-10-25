Büyükelçilerden peş peşe geri adım! Türkiye'den ilk tepki...

'GERİ ADIM ATTILAR'



CNN TÜRK canlı yayınına konuk olan Melik Yiğitel, 'Bu çok net bir geri adım. Viyana Sözleşmesi’nin 41’Maddesine bağlı olduklarını söyleyerek geri adım attılar' dedi.

Yiğitel, 'Bundan sonra benim tahminin bu açıklamadan sonra 'istenmeyen adam' kararı gözden geçirilebilir' ifadesini kullandı.

Dr. Eray Güçlüer ise 'Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi o ülkenin, yani kabul eden ülkenin herhangi bir şekilde içişlerine karışılmayacağını ifade eder. Amerika üzerinden verilen mesajda şu söylenmek isteniyor "İçişlerine karışıklık gibi değerlendirilmesin" diye algılansın deniyor. Dolayısıyla bu bir anlamda, Türkiye'nin tepkisine karşı bir savunma açıklaması. Şunu demediler, "Türkiye haksız" demiyorlar. "Yanlış anladınız, içişlerinize karışmıyoruz" diyorlar.' ifadelerini kullandı.

'Diplomatik dille özür dilediler' diyen Melik Yiğitel 'Bu bir daha olmayacak anlamına da geliyor. Özür olarak algılanır. Benzer ülkelerin de aynı açıklamayı yapması bu anlama geliyor' ifadelerini kullandı. Yiğitel sözlerine şöyle devam etti;

'Diplomatik dil düz konuşma diline benzemez. Diplomatik dilde özür böyle dilenir. Çözümsüzlüğe sokmak değil bu açıklamayla kararı gözden geçireceklerini düşünüyorum. Bizi yanlış anladınız, bir duyarlılığımız ifade etmek istedik, iç işlerinize karışmak niyetinde değiliz. Sizin burada durumu aynı yol ve yöntemle düzeltmeniz gerekiyordu. Büyükelçiler bunu yapıyor şu anda. Türkiye gücünü gösterdi ve geri adım attırdı. Olay istenmeyen adama gitmez. Bu açıklamamlar normalleşmeye götürür durumu'

Profesör Ferhat Pirinççi, 'Kendi yarattıkları krizi kendileri düzeltmeye çalışıyorlar. Diplomasi tarihine geçecek bir durum olacaktı. Bu açıklama Türk diplomasisinin kararlılık ve caydırıcılığını kanıtlamış oldu' dedi. Pirinççi bunun Türk dış politikası açısından önemli bir dönemeç olarak tarihe geçeceğinin altını çizdi.