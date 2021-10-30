ABD’nin 55 Rus diplomat ve personeli sınır dışı etmesi bekleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin gelecek aylarda 55 Rus diplomat ve idari-teknik personelin daha ülkeyi terk etmesini isteyeceğini, diplomatik cephede durumun daha da kötüleşeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova,"Washington’un 55 diplomat ve idari-teknik çalışanımızın gelecek aylarda ABD'yi terk etmesi yönünde öne sürdüğü talepler göz önüne alındığında ki bu esasen sınır dışı etme anlamına gelir, diplomatik cephede durum daha da kötüleşecek." değerlendirmesini yaptı.

"ABD'nin her türlü düşmanca eylemlerine hızlı yanıt vereceğiz"

Zaharova, ABD’nin Rus misyonlarına ve çalışanlarına yönelik her türlü düşmanca eylemlerine hızlı, orantılı ancak simetrik olmasını gerektirmeyen yanıt vereceklerini vurguladı.

Son olarak 2 Ağustos’ta, ABD, ülkedeki Rus Büyükelçiliğinde çalışan 24 diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.