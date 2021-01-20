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ABD'nin 46. Başkanı Biden'dan dünyaya ilk mesaj! "Sözler yeterli değil..."

DHA/AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 20:21 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 20:50

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris, 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından bugün yemin ederek, görevi resmen devraldı. Biden konuşmasında, "Tüm zorluklarla mücadele etmek için sözler yeterli değil. Birliğe ihtiyacımız var. Tüm Amerika için başkan olacağım" ifadelerine yer verdi.


ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından bugün yemin ederek, görevi resmen devraldı.ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris, Washington'da düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.
 
ABD Başkanı Joe Biden, Anayasa Mahkemesi Başkanı huzurunda yemin ederek görevine resmen başladı. Joe Biden, ABD'nin başkanlık görevini sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasasını muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim" sözleriyle yemin ederek, resmen göreve başladı. Biden ve Harris'in töreninde ABD ulusal marşını Lady Gaga okudu.
 
BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA
 
Biden, ABD'nin tarihi önemdeki ciddi tehditlerle karşı karşıya  olduğunun altını çizerek, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak  aşabilecekleri mesajını verdi.
 
Bugünün ülke demokrasisi için önemli olduğunu vurgulayan Biden, "Bugün  Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi." diye konuştu.
 
Ülkenin son dönemindeki zorluklara da işaret eden Biden, "artan  aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terör"le yüzleşecekleri ve bu tehditleri  yenecekleri mesajını verdi.
 
Biden, hem kendisini destekleyenler hem de desteklemeyenler için  çalışacağını vurgulayarak, "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım." dedi.
 
Ülkedeki siyasi ayrışmaya ilişkin Biden, "Uygarlığımıza yakışmayan bu  savaşa bir son vermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.
 
ABD Başkanı Biden, konuşmasında dünyaya da bir mesaj vererek, "İttifak  ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler  kuracağız." ifadelerini kullandı.
 
  
 

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