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ABD Mars'a gidiş için Ay'da kalıcı üs kurmayı planlıyor

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 19:18 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 19:18

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal uzay politikası kapsamında, özel sektör ve uluslararası ortaklarla Mars'a gidiş hazırlıkları için Artemis programı kapsamında kalıcı olarak Ay'a dönüş planı yaptığını açıkladı.


Beyaz Saray, ABD Ulusal Uzay Politika Belgesi'ni yayımladı. Konuya  ilişkin açıklamada bulunan Trump, ülkesinin uzaydaki menfaatlerini ileri taşımak  üzere yönetimine ABD'nin "rakipsiz öncü potansiyeli nin" önünü açma talimatı  verdiğine dikkati çekti.
 
ABD'nin uzaya astronot gönderme kabiliyetini modernize ettiğini  belirten Trump, "Artemis programımız kapsamında, ABD, Ay'a bu sefer kalmak üzere  dönmek ve ABD'nin bir sonraki macerası olan Mars'a büyük zıplayış için hazırlık  yapmak üzere özel sektör ve uluslararası arası ortaklarla çalışıyor." ifadelerini  kullandı.
 
Trump, ulusal uzay politikasının ABD Ulusal Güvenlik Belgesi'ne de  uyum sağlayacak şekilde uzaydaki menfaatlerine yönelik muhtemel saldırılara karşı  koymanın yollarını da çizdiğini belirtti.
 
ABD lideri, "Bu politika kapsamında, ABD uzaydaki menfaatlerimizi  ileri taşıyacak ve insanoğlunun Ay, Mars ve ötelerinde kalıcı olarak kalacağı bu  yeni döneme liderlik edecektir." dedi.
 
ABD geçen yıl Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurmuştu. Söz konusu  komutanlığın başta Çin ve Rusya'nın uzaydaki girişimlerine karşı kurulduğu ifade  edilmişti.
 
Çin de geçen hafta Ay'ın karanlık yüzüne Chang'e 4 adlı robotik  mekiğini parça toplamak üzere gönderdiğini duyurmuştu.
 

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