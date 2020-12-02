02 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.325 0.02 EURO 9,5230 0.71
USD 7,8620 0.39 ALTIN 462,760 1.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'li yetkili itiraf etti! Fahrizade suikastının ardında İsrail var

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 22:38 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 22:38

ABD'li üst düzey bir yetkili, İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade suikastının ardında İsrail'in olduğunu ileri sürdü.


Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen  bir ABD'li yetkili, İsrail'in İranlı bilim insanı Fahrizade'ye suikast  düzenlediğini söyledi.
 
İsrail'in tüm operasyonları konusunda önceden ABD'yi uyardığını ifade  eden yetkili, söz konusu saldırı konusunda İsrail'in, ABD'ye önceden bilgi verip  vermediğini açıklamadı.
 
Yetkili, İran'ın suikast konusunda İsrail'i suçladığı için saldırının  bölgedeki ABD vatandaşlarına yönelik herhangi bir risk teşkil etmediğini  belirtti.
 
  
İran'ın henüz Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını  almadığı yorumunu yapan yetkili, Süleymani'nin yaklaşan ölüm yıl dönümü  dolayısıyla İran'ın bir saldırı düzenleyebileceğinden endişe edildiğine dikkati  çekti.
 
ABD'nin, Süleymani'nin ölüm yıl dönümü olan 3 Ocak'ta bir saldırı  beklediğini ancak seçimi kazanan Joe Biden'ın yemin törenine sadece iki hafta  gibi bir süre kaldığı için Tahran'ın elindeki seçeneklerin sınırlı olduğunu  savundu.
 
Yetkili, İran'ın ABD güçlerine veya vatandaşlarına yönelik bir saldırı  düzenlemesinin, Biden'ın İran nükleer anlaşmasına geri dönme vaadini zora  sokacağını belirtti.
 
 İran suikastın ardında İsrail'in olduğunu düşünüyor
 
 İran'ın nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı  Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd bölgesinde düzenlenen terör  saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikastın arkasında  İsrail'in olduğunu açıklamıştı.
 
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı  Donald Trump görevden ayrılmadan provokatif terör eylemleriyle bölgede kaos  çıkarmayı hedeflediğine dikkati çekerek "İsrail'in tuzağına düşmeyeceklerini ve  suikasta yanıtı uygun zamanda vereceklerini" açıklamıştı.
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer  programı hakkında yaptığı sunumda Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.
 

ETİKETLER

ABD iran israil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.