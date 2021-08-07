ABD'li yangın tarihi uzmanı: Dünya ateş çağına giriyor

Birçok ülkede yaşanan yangınların ardından, ABD’li Profesör Stephen Pyne'ın "Dünya Ateş Çağı'na giriyor" iddiası, bir kez daha gündeme geldi. Yangın tarihi uzmanına göre dünya, yeni dönemde uzun süren ve söndürülemeyen yangınların sayısı artacak.

33 kitabı bulunan Pyne, bu dönemde yangınların sayısının artacağı ve kolay söndürülemeyeceği görüşünde. Arizona Üniversitesi onursal profesörü Stephen Pyne, bu durumun en büyük sorumlusunu da 'insan' olarak gösteriyor.

Pyne, son yayımladığı makalesinde, insanoğlunun iklim değişikliğini hızlandırdığını, kurduğu enerji hatları ve fosil yakıtlarla da yangınları tetiklediğini kaydetti.

"İnsanlık dünyayı yangınlarla şekillendiriyor, ekoloji çoktan değişti" dedi. Yangınların artarak devam edeceğini, yeryüzündeki değişim tamamlanmadan da sona ermeyeceğini ifade etti.

Pyne: Yangınları artık hava şartları değişmeden durdurmak zor

Prof. Pyne, Akdeniz 'de insanların binlerce yıldır böylesi büyük yangınlar yaşamadığını hatırlattı. Ve son dönemde yaşanan yangınlarla ilgili mücadele yöntemlerini sıraladı.

Pyne, Ateş Çağı adını verdiği bu dönemde yangınla mücadelede geleneksel yöntemlerin incelenmesi, arazi ve ormanlarla ilgili uzun dönemli planlama yapılması, yangının yerleşim yeri ve tarım alanlarından uzaklaştırılması için yöntem geliştirilmesi, alevlerin belli bir hat üzerinde ilerlemesine izin verilmesini öneriyor.

Prof. Pyne'a göre, yanan veya yanmaya müsait alanlarda, bir mozaik oluşturacak şekilde farklı türlerde ağaç dikilmesi de alevlerin etkisini azaltabilir. (TRT Haber)