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ABD'li vatandaşın başına çuval geçirme girişimi! Çok sayıda gözaltı var

DHA-AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 12:28 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 12:28

ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçirme girişimi sonrası 17 kişi gözaltına alındı.


İstanbul Valiliği, ABD askeri gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
 
Valilikten yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerine ait askeri  geminin "Liman Ziyareti" kapsamında İstanbul'a geldiği hatırlatıldı.
 
 
Açıklamada, askeri gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

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ABD İstanbul Valiliği ABD Deniz Kuvvetleri çuval geçirme
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