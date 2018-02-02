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ABD'li üst düzey yetkili açıkladı: Yeni bir kimyasal silah...

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 23:04 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 23:04

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'de rejimin uluslararası topluma hesap vermekten kaçmak için yeni bir kimyasal silah geliştiriyor olabileceğini söyledi.


Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, Suriye'de rejimin "yeni bir  kimyasal silah üzerine çalıştığı" yönündeki haberlere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
Yetkili, "Suriye'de rejim uluslararası topluma hesap vermekten ve  sorumluluklardan kaçmak için yeni bir çeşit kimyasal silah cephanesi yapıyor olabilir." dedi.
 
"Açık kaynaklara göre bu silahlar Suriye'de daha önce kullanılmayan  farklı bir ulaştırma mekanizması kullanıyor" ifadesine yer veren yetkili, "Buna yerden fırlatmalı roketler ve el bombaları da dahil." diye konuştu.
 
Yetkili, Doğu Guta'da bu hafta gerçekleşen kimyasal saldırının son 30 günde üçüncü saldırı olduğuna dikkati çekerek, "Bu sadece devam etmekte olan  saldırılara yeni bir örnekti." değerlendirmesinde bulundu.
 
Suriye'de son saldırıdaki belirtilerin daha öncekilerden farklı olduğunu dile getiren yetkili, ülkede rejimin hala kimyasal silahlar  bulundurmasından kaygı duyduklarını söyledi.

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