ABD'li ünlü yatırımcı Sheldon Adelson hayatını kaybetti!

The Venetian ve The Palazzo gibi otellerin sahibi olan Las Vegas Sands'in Başkanı ve CEO 'su Sheldon Adelson, lenfoma ile mücadelesini kaybetti ve eşi vefat ettiğini duyurdu.

1988'deki kuruluşundan itibaren dünyanın en büyük oyun şirketi olan Las Vegas Sands Corp.'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yapan Adelson, 7 Ocak'tan beri sağlık sorunları sebebiyle izinliydi.

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Eşi Dr. Miriam Adelson ile birlikte tıbbi araştırmalar, özel bir okul, uyuşturucu rehabilitasyon klinikleri gibi birçok hayır işine imza atan ünlü yatırımcının 2020 kaybı 5 milyar dolar ve net serveti 35.1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Yüzde 82 azalan üçüncü çeyrek hisselerine karşı aşı haberleri sonrası şirketin hisselerinde yüzde 18 artış yaşanmıştı.

Koronavirüs salgını, Nevada kumarhanelerini Mart 2020'de kapatmaya zorladıktan sonra Adelson, 10 bin Las Vegas Sands çalışanına ve tatil köylerinin 14 bağımsız olarak işletilen restoranında 1.200 çalışana kapanış boyunca tam ücret ve sosyal haklar sağlamaya devam etti.

Çalışanlarına ödeme yapmaya devam etme kararı hakkında New York Post köşesinde, "Çalışkan, düşük gelirli, göçmen ebeveynlerin oğlu olarak, ulus çapında insanların şu anda hissettiği aynı endişeyle büyüdüm" diye yazmış.

Koronavirüs salgını ortaya çıkarken Adelson, Nevada ve New York'ta sağlık hizmeti sağlayıcıları ve ilk müdahale ekipleri için 2 milyon cerrahi maske tedarik etti. Kişisel Boeing 747'sini Çin'in Guangzhou kentindeki maskeleri alıp hemen dağıtım için her iki eyalete teslim etmesi için gönderdi. Şirket ayrıca Nevada'ya önemli miktarda yiyecek ve su tedarikine ek olarak yüz binlerce kişisel koruyucu giysi, ekipman ve yaklaşık 2.000 koronavirüs test kiti bağışladı.

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