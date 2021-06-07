Ünlü girişimci ve Amazon’un kurucusu Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurucusu olduğu Blue Origin şirketinin aracıyla 20 Temmuz’da uzaya yolculuk yapacağını ifade ederek, "Beş yaşımdan beri hayalim uzaya seyahat etmekti. 20 Temmuz'da kardeşimle o yolculuğa çıkacağım. En iyi arkadaşımla en büyük macera" dedi.
- Haberler »
- Bilim ve Teknoloji Haberleri »
- ABD'li ünlü girişimci Bezos, kardeşiyle uzaya gidiyor
ABD'li ünlü girişimci Bezos, kardeşiyle uzaya gidiyor
DHA | 07 Haziran 2021 Pazartesi - 15:59 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 15:59