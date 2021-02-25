ABD'li Emekli Korgeneral: YPG'ye silah vermemiz hataydı!

Amerika'nın eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, CNN Türk'e konuştu ve flaş açıklamalara imza attı. Doğaç Boran’ın özel röportajında, Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendiren Hodges, tarihi nitelikte bir açıklamaya imza atarak, "Terör örgütü YPG'ye silah vermemiz hataydı" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

2014-2018 yılları arasında Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanlığını yapan Emekli Korgeneral Ben Hodges, CNN Türk’e konuştu. Emekli korgeneral Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük sorunlardan biri olan Washington'ın terör örgütü YPG'ye desteğiyle ilgili çarpıcı sözler sarfetti:

Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. YPG DEAŞ ile savaşan en etkili güç olarak kabul ediliyordu. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yeni hükümet bu politikayı gözden geçirip DEAŞ'e karşı yeni bir çözüm getirir.

AMERİKA, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE YOĞUNLAŞMALI

Amerika'nın YPG'ye silah vermenin Ankara ve Türkiye'nin genelinde nasıl algılandığına daha çok hassasiyet göstermesi gerek. Bence bu bir hataydı. Bu hatayı düzeltebiliriz. YPG ile geçici bir ilişki yerine Türkiye ile ittifakımızı korumaya odaklanmalıyız.

“TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINA GERİ DÖNMESİ MÜMKÜN”

Bence Türkiye bu konuda kötü bir tercih yaptı. Böyle bir zorunluluk yoktu, başka seçenekler vardı. Talihsiz bir karar. Türkiye'nin S-400'ler yüzünden F-35 programından çıkartılmasını desktekliyorum. Tabii ki Türkiye istediği silah ve savunma sistemini alma hakkına sahip. Ama hiçbirimiz S-400 ve F-35'leri aynı bölgede kullanarak teknoloji kaybetme riskine giremeyiz. Yine de hem teknolojiyi koruyarak hem de birbirimizin kararlarına saygı göstererek bizi bu durumdan kurtaracak bir çıkış yolu olduğuna inanıyorum.

ANKARA’NIN ÇÖZÜM İÇİN BIDEN HÜKÜMETİNE BİR ŞANS TANIMASI GEREKİYOR

Amerika'nın "fikrimizi değiştirdik tamam" diyeceğini düşünmüyorum. Bence teknoloji kaybetme riskini ortadan kaldırmak için yaratıcı çözümler bulunmalı. S-400'ler başka görevlerde kullanılabilir, Rusya'ya geri verilebilir, Türkiye'nin füze savunma ihtiyacı farklı bir çözümle giderilebilir. başka sistemler de mevcut. Asıl olan iki tarafın da dürüst davranması. Müttefikler saygı çerçevesinde hareket etmeli. Ankara'nın Washington'daki yeni hükümete bir şans vermesi Türk müttefiklerimizin çıkarına olabilir.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK ŞART

Bu zor konularda iş birliği yapabilmemiz için Amerika ve Türkiye arasındaki güvenin yeniden tahsis edilmesi şart. Bence Türkiye Amerika 2.0 güncellemesinin vakti geldi. İki eski müttefik arasındaki ilişkinin çerçevesini değiştirmeliyiz.