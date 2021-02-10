ABD'li bilim insanları açıkladı: 'Sade kahve kalbe iyi geliyor!'

ABD'deki Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan üç araştırma neticesinde, siyah kahvenin kalp dostu olduğu, kafeinsiz kahvenin ise artan kalp yetmezliğini tetiklediği ortaya çıktı. 1948'de başlayan araştırma, Framingham, Massachusetts'te yaşayan, kalp hastalığı teşhisi konmamış 5 binden fazla kişiyi kapsarken bu kişilerin üç kuşak aile bireyleri incelendi. Her gün tüketilen bir fincan sade kahvenin kalp yetmezliği riskini yüzde 5 ila 12 arasında azalttığı tespit edildi. İki veya daha fazla fincan kahve içildiğinde bu oranın yüzde 30’lara çıktığı tespit edildi.

Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre günde en az bir fincan kahve içmenin kalp yetmezliği riskinizi azalttığı bir fincandan daha fazla kahve içmenin ise bu riski daha da düşürdüğü ortaya çıktı.

ABD'deki Amerikan Kalp Derneğinin analitik araçlarını kullanan üç ana araştırmadan elde edilen analiz sonuca göre, günde bir veya daha fazla fincan sade kahvenin uzun vadede kalp yetmezliği riskinin azalttığı ifade edildi.

Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan ve Derneğin dergisi Circulation: Heart Failure'da yayınlanan araştırma 1948'den bu yana Framingham, Massachusetts'te yaşayan, kalp hastalığı teşhisi konmamış 5 binden fazla kişi üzerinde yapıldı.

72 YIL BOYUNCA AYNI AİLEDEN 3 KUŞAK İNCELENDİ

72 yıl boyunca takip edilen kişiler üç kuşak boyunca incelendi. Toplanan veriler 10 yıl boyunca incelenirken 21 binden fazla kardiyovasküler riski olan kişinin verileriyle birleştirildi. Verilerinden elde edilen araştırmada kahve içen ve içmeyen kişiler arasında kıyaslama yapıldı.

SADE KAHVE, KALP YETMEZLİĞİNİ YÜZDE 30 ORANINDA AZALTIYOR

Araştırmada, her gün tüketilen her bir fincan kahve için zamanla kalp yetmezliği riskinin yüzde 5 ila yüzde 12 arasında azaldığı tespit edildi. Kalp yetmezliği riski kahve içmemek veya günde bir fincan içenlerde aynı oranda kalırken analizde, günde iki veya daha fazla fincan sade kahve içen kişilerde kalp yetmezliği riskinin yaklaşık yüzde 30 oranında azaldığını sonucunu ortaya koyuyor.

KAFEİNSİZ KAHVE KALP YETMEZLİĞİNİ TETİKLİYOR

Aurora'daki Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi Colorado Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi'nin tıbbi direktörü ve çalışmanın yazarlarından olan Dr. David Kao, "Kafein ve kalp yetmezliği riskini azaltma arasındaki ilişki şaşırtıcıydı" dedi. Çalışma analizini yapan uzmanlar, elde edilen sonucun sadece sade kahveyi içerdiği konusunda uyarı yaparken, kafeinsiz kahvenin artan kalp yetmezliğini tetiklediğine dikkat çekti.