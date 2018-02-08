ABD'li askerler Münbiç'te teröristlerle nöbette

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Afrin’le birlikte Münbiç’in de terörden arındırılacağı yönünde verdiği kararlılık mesajları sonrası harekete geçti. Amerikalılar, işgal altında tuttukları Münbiç ile Fırat Kalkanı’nın birleştiği yerde hem devriye geziyor hem de PKK’lılarla birlikte sınır nöbeti tutuyor. Münbiç’in batısında yer alan ve Mehmetçik ile ÖSO’nun Fırat Kalkanı bölgesine sıfır noktada bulunan Seyyade, Aseliyye, Muhsine, El Farat, Um Meadise, Şeyh Yahya ve Cübbel Arus köylerinde sürekli devriye gezen ABD askerleri, Dandaniye ve Seyyade köylerinde ise PKK’lı teröristlerle birlikte 24 saat nöbete başladı. TSK ve ÖSO birliklerine bir buçuk kilometre mesafede nöbet tutan ABD askerlerinin skandal görüntülerine ulaşıldı.

300 ASKER, 3 KARARGÂH

Beyaz Saray, 2016 yılı eylül ayında “PKK-PYD Münbiç’ten çekilecek” sözüne rağmen terör cephesini tahkim etmeyi sürdürdü. PKK saflarında ölen ‘Ebu Leyla’ kod adlı terörist adına Münbiç’te bir de ‘eğitim kampı’ kuran ABD, geçen sürede bu kampta 2 binden fazla teröristi eğitti. Münbiç sınırları içerisinde 3 ayrı askeri karargâh inşa eden Pentagon’un Tışrin Barajı bölgesinde de en az 300 askeri ve bir de üssü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Ankara’da birçok yetkilinin Münbiç’e dair sözleri sonrası panikleyen ABD’liler, bu açıklamalarla eşzamanlı şekilde Tışrin’den çıkarak sınır hattına yöneldi. Coniler, Fırat Kalkanı bölgesi sınırına gelip sıcak noktalara yerleşti. Konuyla ilgili bilgi veren bölge kaynakları, PKK noktalarında teröristlerle ortaklaşa nöbet tutan ABD askeri sayısının 80’i aştığını belirtiyor.

HALK ADETA BARUT FIÇISI

Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ani bir harekât başlatma ihtimali, diğer yandan Münbiç halkının PKK-ABD ittifakına karşı isyan başlatmış olması, buradaki Pentagon askerlerinin canını hayli sıkıyor. Başta el-Bubenna olmak üzere birçok aşiret, PKK’nın Münbiç işgaline karşı ayaklandı. Terör örgütünün infaz ve insan hakkı ihlallerine karşı ayaklanan Münbiçliler, ‘ABD ve PKK bölgeden çekilsin’ taleplerini günlerce süren sokak gösterilerinde dile getirdi. Türkiye’nin Afrin’le birlikte Münbiç’i de PKK’dan temizlemek için operasyon başlatması halinde buradaki halkın ezici çoğunluğu Mehmetçik ve ÖSO’ya destek verecek. Bu durum, sınırda PKK ile birlikte nöbete çıkan ABD askerleri için ölümcül risk unsuru anlamına geliyor.

Türkiye orayı vurdu

ABD askerlerinin nöbet tuttuğu bölgeye Türkiye geçtiğimiz günlerde bomba yağdırmıştı. TSK’nın 20 Ocak’ta Afrin’e operasyon başlatmasıyla birlikte ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramış ve iddiaya göre, harekâttan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Görüşmenin hemen ardından Türk savaş uçakları havalanmış ve bu kez Afrin değil, Münbiç vurulmuştu. Bomba yağdırılan o noktalar, ABD askerlerinin PKK’lılarla birlikte nöbet tuttuğu Dandaniye ve Um Calud’du. Aralarında PKK silah deposunun da bulunduğu 4 önemli noktayı vuran Türk uçakları, operasyon sonrası güvenle üslerine dönmüştü. Münbiç konusundaki kararlılığını her fırsatta dile getiren Ankara’dan son mesaj ise birkaç gün önce Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, “PKK saflarında kim olursa olsun, üniformasına bakılmadan TSK’nın hedefi olacağını” söyledi. (Yeni Şafak)