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ABD, Kudüs'teki büyükelçiliği için tarih verdi

AA |  23 Şubat 2018 Cuma - 18:44 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 21:51

ABD, Kudüs'te açmayı planladığı büyükelçilik için tarih verdi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, ABD, Kudüs'teki büyükelçiliğini İsrail'in 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağı 14 Mayıs tarihinde açacak.


ABD yönetimi, Tel Aviv'deki Amerikan  Büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını ve ABD'nin İsrail  Büyükelçisi David Friedman'ın yeni binada çalışmaya başlayacağını açıkladı. 
 
ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey  bir yetkili, büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili AA muhabirinin yazılı sorusuna  yanıt verdi.
 
Yetkili, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını  planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk  gelmektedir." ifadelerini kullandı.
 
Kudüs'ün Arnona bölgesinde
 
Aynı açıklamada yeni büyükelçilik binasının ilk bölümünün, ABD'nin  Kudüs Başkonsolosluğunun de bulunduğu Kudüs'ün Arnona bölgesindeki bir yerleşkede  açılacağı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve küçük bir ekibin yeni  binada çalışmaya başlayacağı bildirildi.
 
Konuyla ilgili haberlerin medyaya düşmesinin ardından ilk olarak  İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin  büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını  açıklamıştı.
 
Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "ABD Başkanı  Donald Trump'ı, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl  dönümünde başkentimize taşıma kararından dolayı tebrik ediyorum. Bundan daha  büyük hediye yok. En adil ve en doğru hamle. Teşekkürler dost." ifadelerine yer  vermişti.
 
Öte yandan hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle zor günler  geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, söz konusu karardan büyük  memnuniyet duyduğu belirtilmişti.
 
Kudüs'teki yarım asırlık işgal
 
Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı  olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478  sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı  çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu  kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel  Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent  olarak kabul etmiyor.
 
ABD, 6 Aralık 2017’deki Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in  başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.
 
Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa  sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği  uyarılarını göz ardı etti. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın  Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda  ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.
 

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ABD Kudüs tarih verildi
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