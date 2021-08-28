28 Ağustos 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.67 EURO 9,8710 -0.11
USD 8,3470 -0.48 ALTIN 488,200 1.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz

AA |  28 Ağustos 2021 Cumartesi - 0:34 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 0:34

ABD istihbaratı, Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine 90 günlük araştırmaları sonucu hazırladıkları raporda Kovid-19'un kökenine karşı ortak bir sonuca ulaşamadıklarını ancak virüsün biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanılmadığını vurguladı.


ABD istihbarat ajansları, 90 günlük incelemelerinin ardından ABD  Başkanı Joe Biden'a sundukları ve Kovid-19'un kökenini araştırdıkları raporun bir  bölümünü kamuoyu ile paylaştı.
 
İstihbarat ajanlarının Kovid-19'un kaynağına ilişkin henüz ortak bir  kanıya varamadığına işaret edilen raporda, ABD İstihbarat Topluluğunun 4 üyesinin  virüsün bir hayvandan insana geçtiğine dair inancının az olduğu belirtildi. Öte  yandan beşinci bir ajansın da ilk insan enfeksiyonunun bir laboratuvarda  başladığına dair orta derecede ikna olduğu vurgulandı.
 
Raporda, tüm istihbarat kurumlarının virüsün biyolojik silah olarak  geliştirildiğine inanmadığının altı çizildi.
 
Çin'in ABD ve uluslararası toplumla virüsün kökenine yönelik  araştırmalar konusunda tam koordinasyona geçmemesinin önlerindeki en büyük engel  olduğu vurgulandı.
 
Biden'dan açıklama
 
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada,  istihbarat kurumlarının kendisine rapora ilişkin detaylı bir brifing verdiğini  kaydetti.
 
ABD'de yüz binlerce insanın hayatına mal olan Kovid-19'un kökeni  bulunana kadar rahat uyku uyumayacaklarını belirten Biden, Çin'in tavrının  virüsün kökeninin bulunmamasındaki en büyük etken olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

ABD istihbaratı Joe Biden
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.