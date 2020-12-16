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ABD korkutan gelişmeyi duyurdu: Rusya uzay silahı geliştirdi

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 20:15 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 20:15

ABD Uzay Komutanlığı (SPACECOM), Rusya'nın alçak yörünge uydularını vurma kabiliyetine sahip bir uydusavar füzesi testini tespit ettiklerini açıkladı.


SPACECOM'dan yapılan açıklamada, "Rusya, bir dikey tırmanışlı  uydusavar (DA-ASAT) füzesini test etti." ifadesi kullanıldı.
 
ABD'nin, Moskova'nın karada ve havada konuşlu uydusavar füzelerini  geliştirip konuşlandırmaya devam etmesinden kaygı duyduğu ifade edilen  açıklamada, "Rusya'nın faaliyetleri, uzayın silahlandırılmasına karşı ortaya  koyduğu diplomatik ve kamusal duruşu ile bağdaşmıyor. Rusya tamamen farklı iki  tip uzay silahı geliştirdi." ifadesine yer verildi.
 
Bu silahlardan birinin alçak yörünge uyduları yok etme kabiliyetine  sahip DA-ASAT sistemleri, diğerinin ise "yörüngede konuşlu uydusavar" (CO-ASAT)  silahı olduğu belirtilen açıklamada, "Şayet bu (DA-ASAT) füze operasyonel bir  uydu üzerinde test edilmiş ise uzayda büyük bir çöplük oluşturacak ve ticari  amaçlı uyduları tehdit etmekle birlikte uzayda büyük bir kirliliğe neden olacak."  değerlendirmesine yer verildi.
 

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ABD SPACECOM uydusavar füze
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