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ABD Konsolosluk görevlisine ev hapsi

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 22:56 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 0:58

İfadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün, 31 Ocak'ta savcılığa teslim olduğu ve hakkında ev hapsi kararı verildiği ortaya çıktı


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrılan  ancak gelmeyen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün,  teslim olduğu ve hakkında nöbetçi hakimlikçe ev hapsine hükmedildiği öğrenildi. 
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca,  ''anayasayı ihlal'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan  kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanan ABD Konsolosluğu görevlisi  Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda ifadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD  İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün 31 Ocak'ta savcılığa  gelerek teslim olduğu ortaya çıktı.
 
Savcılığın, ifadesini aldığı Cantürk'ü adli kontrol hükümleri  kapsamında ev hapsine karar verilmesi talebiyle hakimliğe sevk ettiği ve nöbetçi  İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin de şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak  serbest bırakılmasına karar verdiği belirtildi. Şüpheli Cantürk'ün adli kontrol  hükümleri kapsamında, hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmedildiği öğrenildi.
 
Şüpheli Cantürk'ün eşi S.C. ve kızı K.İ.C. de 8 Ekim 2017'de gözaltına  alınmış ve nöbetçi hakimlikçe "yurtdışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün en  yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol  tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
 

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