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ABD Kongresinin 117. dönemi, yeni üyelerin yemin etmesiyle başladı

AA |  04 Ocak 2021 Pazartesi - 1:22 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 1:22

ABD'de, 3 Kasım seçimlerini kazanan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin yemin etmesiyle ABD Kongresinin 117. dönemi başladı.


3 Kasım'da temsil ettikleri eyaletlerde seçimleri kazanan Kongre'nin  yeni üyeleri, başkent Washington'da yemin töreni heyecanı yaşadı.
 
Senato Genel Kurulundaki yemin seremonisinde, Senato'ya başkanlık eden  Başkan Yardımcısı Mike Pence'in huzurunda 32 senatör yemin ederek göreve başladı.
 
Törende yeni ya da seçimi yeniden kazanan senatörler yemin ederken,  gündemde 3 Kasım'da kazananların belli olmadığı ve 5 Ocak'ta yapılacak 2. tur  seçimlerine kalan Georgia eyalet seçimleri vardı.
 
2 sandalyenin sahibinin belli olacağı 5 Ocak'taki seçimlerde adaylar  birbirine yakın seyrederken, halen 50 senatöre sahip Cumhuriyetçi Parti'nin  kazanmaya daha yakın olduğu belirtiliyor.
 
Her 2 yılda bir yapılan seçimlerde tamamı yenilenen 435 sandalyeli  Temsilciler Meclisinde de yemin töreni gerçekleştirildi.
 
Nancy Pelosi yeniden Temsilciler Meclisi başkanlığına seçildi
 
Öte yandan sonucu merakla beklenen Temsilciler Meclisi başkanlık  seçimleri beklenenden daha yakın bir sonuçla bitti.
 
 Oylamada Demokratları temsilen halen bu görevi yürüten Nancy Pelosi  ile Cumhuriyetçi vekil Kevin McCarthy yarıştı.
 
216 vekilin oyunu alan Pelosi, 209 oyda kalan McCarthy'yi geride  bırakarak 2 yıllığına yeniden bu göreve 4. kez seçildi.
 
3 Kasım'daki seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisinde 222  sandalye çıkarırken, Cumhuriyetçi Parti ise sandalye sayısını 211'e yükseltmişti.
 

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