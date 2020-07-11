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ABD Kongresi üyelerinden Kanada'ya "sınırı açın" mektubu

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 18:51 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 18:51

ABD Kongresi üyeleri, Kanada'yı iki ülkenin ortak sınırını yeniden açmaya davet eden açık mektup yayımladı.


ABD Kongresinden 29 üyenin, Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair ve  ABD İç Güvenlik Bakanı Chad Wolf'a hitaben yazdığı mektupta, Kanada-ABD sınırının  aşamalı olarak yeniden açılması ve mevcut önlemlerin hafifletilmesi istendi.
 
Kongrenin Batı New York Bölgesi üyesi Brian Higgins'in internet  sitesinde de yayımlanan mektupta, mevcut kara sınırı geçiş kısıtlamalarının 21  Temmuz'a kadar devam edeceği anımsatıldı.
 
Mektupta, "ABD Kuzey Sınırı kongre bölgelerini temsil eden üyeler  olarak, topluluklarımızın güvenliğine öncelik vermenin önemini anlıyoruz. Ancak  iki millet arasındaki sosyal ve ekonomik ortaklık, ileriye yönelik net bir yol  gerektirmektedir. Kısıtlamaların nasıl değiştirileceğine dair bir planı olmayan  30 günlük devam eden uzatmalar, her iki topluluk için belirsizliği uzatır ve her  yeni sona erme süresine yaklaştıkça gereksiz gerilim yaratır." ifadelerine yer  verildi.
 
"Sınırlar, objektif ölçülere dayalı şekilde aşamalı açılmalı"
İki ülke arasındaki sınır kısıtlamalarını 30 günlük aralıklarla  uzatmaya devam etmenin, ailelerin parçalanmasına neden olduğu da belirtilen  mektupta, şunlar kaydedildi:
"ABD ve Kanada'nın, derhal objektif ölçülere dayalı şekilde sınırın  aşamalı olarak yeniden açılması için kapsamlı çerçeve oluşturmasını istiyoruz.  Ayrıca iki ülkede aile bağları ile ABD topraklarında mülkiyeti olanların sınır  geçişlerinin iki taraflı hafifletilmesi için uygun olabilecek herhangi bir geçici  önlemin hemen değerlendirilmesini talep ediyoruz."
 
Kanada ile ABD arasındaki sınır, Kovid-19 salgınının başladığı martta  zorunlu olmayan geçişler için önce 21 Haziran’a kadar kapatılmış, ardından da bu  karar 21 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.
 
Sınırdan yalnızca ticari geçişlere izin veriliyor. Kanada'ya ticari  olmayan giriş yapanlardan da 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları  isteniyor. 
 

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