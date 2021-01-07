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ABD Kongresi Joe Biden'ın başkanlığını onayladı

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 11:48 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 12:48

ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen ABD Başkanı oldu.


ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde  belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe  Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi. 
 
 
ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege  oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın  kazandığını resmen onayladı.
 
Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve  Başkan Yardımcısı Mike Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya  göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı  adayına gittiği yüksek sesle okundu.
 
 
ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda  geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.
 
TRUMP: DÜZENLİ BİR GEÇİŞ SÜRECİ OLACAK
Kongrenin ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın zaferini onaylamasının ardından, Donald Trump 'Seçim sonucuna kesinlikle katılmıyorum. Gerçekler benim kazandığımı ortaya koyuyor ama 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim.' ifadelerini kullandı.
 
 

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