ABD Kongresi Joe Biden'ın başkanlığını onayladı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.
ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.
Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.
ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.
TRUMP: DÜZENLİ BİR GEÇİŞ SÜRECİ OLACAK
Kongrenin ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın zaferini onaylamasının ardından, Donald Trump 'Seçim sonucuna kesinlikle katılmıyorum. Gerçekler benim kazandığımı ortaya koyuyor ama 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim.' ifadelerini kullandı.