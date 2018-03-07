ABD: Kim Jong-un ağabeyini öldürttü

ABD Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı aldı. Yaptırımın sebebi olarak ise 'Kuzey Kore hükümetinin kimyasal savaş ajanı VX kullanarak Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ı öldürtmüş olduğu' gösterildi.

