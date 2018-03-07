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ABD: Kim Jong-un ağabeyini öldürttü

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 9:54 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 10:18

ABD Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı aldı. Yaptırımın sebebi olarak ise 'Kuzey Kore hükümetinin kimyasal savaş ajanı VX kullanarak Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ı öldürtmüş olduğu' gösterildi.


 ABD'nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey  ağabeyinin öldürülmesiyle ilgili olarak Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı aldığı  bildirildi. 
 
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırım  kararına Kim Jong-nam suikastı gerekçe gösterildi.
 
"Kuzey Kore hükümeti, kimyasal savaş ajanı VX kullanarak Kuala Lumpur  Havaalanı'nda Kim Jong-nam'ı öldürtmüştür." ifadesi kullanılan açıklamada,  yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
 
Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de  Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İki kadın ajanın,  havaalanında Kim Jong-nam'a zehirli iğneyle saldırı düzenlediği ifade edilmişti.
 
 

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