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ABD kılıf uyduruyor! PYD/PKK sınır gücü...

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 8:38 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 8:38

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de sınır güvenliği için ayrılan 250 milyon doların ana odağının önce Irak-Suriye sınırı, daha sonra Lübnan ve Ürdün sınırları olacağını açıklamasının ardından bir düzeltme daha yaparak "Lübnan ve Ürdün dahil çatışma alanlarına yakın olan ülkelerin sınırlarının güvenliğine yönelik" harcanacağını bildirdi.


Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, 2019 mali yılı bütçe  teklifinde Suriye'de sınır güvenliği için talep edilen 250 milyon doların  odağının Irak-Suriye sınırı olacağını söylemesinden kısa bir süre sonra AA  muhabirine ulaşarak bu açıklamaya düzeltme yapmak istediğini, söz konusu fonun  Lübnan ve Ürdün hükümetlerine sınır güvenliği desteği olarak sağlanacağını  savundu.

Galloway, "Cevabım sehven 250 milyon doların Suriye'de ABD destekli  ortaklar için talep edilmiş anlamına geliyordu. Aslında 250 milyon dolar, Lübnan  ve Ürdün hükümetlerine sınır güvenlik desteği vermek üzere talep ediliyor,  Suriye'deki ortak kuvvetler için değil." ifadelerini kullandı.

Binbaşı Galloway kısa bir süre sonra bu kez Pentagon'un e-posta  listesine kayıtlı tüm medya mensuplarına yönelik daha geniş bir açıklama yaptı.

Bu açıklamada ise söz konusu 250 milyon dolarlık fona ilişkin, "Bu fon  Lübnan ve Ürdün dahil olmak üzere çatışma alanlarına yakın bulunan ülkelerin  sınır güvenliğini artırmaya yöneliktir." ifadesi dikkati çekti.

Galloway, ayrıca açıklamasına, "Sınır güvenlik fonu, Taramadan  Geçirilmiş Suriye Muhalefeti dahil Suriye İç Güvenlik Gücü'nün eğitim ve  teçhizatlandırılması için kullanılmayacak." ifadesini ekledi.

Söz konusu 250 milyon dolarlık fonun alt kalemlerine ilişkin detaylar  vermeyen Sözcü, yaptığı bu düzeltme ile konuyu bir kez daha muğlaklaştırdı.

İlk kez AA duyurmuştu

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın öncülüğünde 30 bin kişiyi bulacak  bir "Sınır Koruma Birliği" ve "Kuzey Suriye Ordusu" kurulması için hazırlık  yapıldığı bilgisini ilk kez Anadolu Ajansı dünyaya duyurmuştu.

Kısa bir süre sonra ise AA muhabirine açıklama yapan ABD öncülüğündeki  DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, söz konusu kuvvetin Sınır  Güvenlik Gücü olduğunu ve şu aşamada 430 kişinin eğitildiğini açıklamıştı.

Dillon ayrıca toplam rakamın 30 bini bulacağını ve SDG'nin  (PYD/PKK'nın paravanı) bu projeye öncülük edeceğini belirtmişti.

Ancak bu açıklamanın Türkiye ile ABD arasında krize neden olmasından  dolayı Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını,  bunun "İç İstikrar ve Güvenlik Gücü" olacağını duyurmuştu.

Son olarak dün açıklanan bütçe talep tasarısında Muhtemel Dış  Operasyonlar kapsamında DEAŞ'a karşı operasyonlara ilişkin Suriye'de sınır  güvenliği ihtiyaçları için 250 milyon dolar talep edilmesi de Pentagon'un sadece  isimler üzerinde oynadığı, ilk duyurulan projenin devam ettiği yorumlarına neden  olmuştu.

Yine Pentagon Başmüfettişliğinin Ekim-Aralık 2017 raporunda ABD  destekli SDG ismini kullanan PYD/PKK'nın, Suriye'de "iç güvenlik gücü", "sınır  güvenliği gücü" ile "patlayıcı uzmanı" eğitmeye başladığı ve terörle mücadele  güçlerini tekrar şekillendirmeyi planladığı bildirilmişti.

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