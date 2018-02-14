ABD kılıf uyduruyor! PYD/PKK sınır gücü...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de sınır güvenliği için ayrılan 250 milyon doların ana odağının önce Irak-Suriye sınırı, daha sonra Lübnan ve Ürdün sınırları olacağını açıklamasının ardından bir düzeltme daha yaparak "Lübnan ve Ürdün dahil çatışma alanlarına yakın olan ülkelerin sınırlarının güvenliğine yönelik" harcanacağını bildirdi.

Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, 2019 mali yılı bütçe teklifinde Suriye'de sınır güvenliği için talep edilen 250 milyon doların odağının Irak-Suriye sınırı olacağını söylemesinden kısa bir süre sonra AA muhabirine ulaşarak bu açıklamaya düzeltme yapmak istediğini, söz konusu fonun Lübnan ve Ürdün hükümetlerine sınır güvenliği desteği olarak sağlanacağını savundu.

Galloway, "Cevabım sehven 250 milyon doların Suriye'de ABD destekli ortaklar için talep edilmiş anlamına geliyordu. Aslında 250 milyon dolar, Lübnan ve Ürdün hükümetlerine sınır güvenlik desteği vermek üzere talep ediliyor, Suriye'deki ortak kuvvetler için değil." ifadelerini kullandı.

Binbaşı Galloway kısa bir süre sonra bu kez Pentagon'un e-posta listesine kayıtlı tüm medya mensuplarına yönelik daha geniş bir açıklama yaptı.

Bu açıklamada ise söz konusu 250 milyon dolarlık fona ilişkin, "Bu fon Lübnan ve Ürdün dahil olmak üzere çatışma alanlarına yakın bulunan ülkelerin sınır güvenliğini artırmaya yöneliktir." ifadesi dikkati çekti.

Galloway, ayrıca açıklamasına, "Sınır güvenlik fonu, Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti dahil Suriye İç Güvenlik Gücü'nün eğitim ve teçhizatlandırılması için kullanılmayacak." ifadesini ekledi.

Söz konusu 250 milyon dolarlık fonun alt kalemlerine ilişkin detaylar vermeyen Sözcü, yaptığı bu düzeltme ile konuyu bir kez daha muğlaklaştırdı.

İlk kez AA duyurmuştu

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın öncülüğünde 30 bin kişiyi bulacak bir "Sınır Koruma Birliği" ve "Kuzey Suriye Ordusu" kurulması için hazırlık yapıldığı bilgisini ilk kez Anadolu Ajansı dünyaya duyurmuştu.

Kısa bir süre sonra ise AA muhabirine açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, söz konusu kuvvetin Sınır Güvenlik Gücü olduğunu ve şu aşamada 430 kişinin eğitildiğini açıklamıştı.

Dillon ayrıca toplam rakamın 30 bini bulacağını ve SDG'nin (PYD/PKK'nın paravanı) bu projeye öncülük edeceğini belirtmişti.

Ancak bu açıklamanın Türkiye ile ABD arasında krize neden olmasından dolayı Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını, bunun "İç İstikrar ve Güvenlik Gücü" olacağını duyurmuştu.

Son olarak dün açıklanan bütçe talep tasarısında Muhtemel Dış Operasyonlar kapsamında DEAŞ'a karşı operasyonlara ilişkin Suriye'de sınır güvenliği ihtiyaçları için 250 milyon dolar talep edilmesi de Pentagon'un sadece isimler üzerinde oynadığı, ilk duyurulan projenin devam ettiği yorumlarına neden olmuştu.

Yine Pentagon Başmüfettişliğinin Ekim-Aralık 2017 raporunda ABD destekli SDG ismini kullanan PYD/PKK'nın, Suriye'de "iç güvenlik gücü", "sınır güvenliği gücü" ile "patlayıcı uzmanı" eğitmeye başladığı ve terörle mücadele güçlerini tekrar şekillendirmeyi planladığı bildirilmişti.