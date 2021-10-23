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ABD, Kennedy suikastına ait bazı gizli belgeleri yayımlayacak

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 18:30 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 18:30

ABD’de eski Başkan John F. Kennedy’nin suikastıyla ilişkili gizli belgelerin bir bölümünün 15 Aralık’ta yayımlanacağını, geri kalanların ise bir yıl içinde yayına hazır hale getirileceği açıklandı.


ABD Başkanı Joe Biden imzasıyla Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada,  söz konusu belgelerin redaksiyonlarının tamamlanması için 15 Aralık'ın  bekleneceği, bu tarihte redaksiyonu tamamlanmamış olan belgeler içinse Ulusal  Arşivler ve Kayıtlar İdaresine (NARA) bir yıl ek süre tanınacağı bildirildi.
 
Açıklamada gecikmenin gerekçesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle NARA’nın belgelerin redaksiyonunu tamamlayamaması gösterildi ve  ertelemenin "askeri savunma, istihbarat, yasa koruma ve uluslararası ilişkilerin  gidişatına" olası zararın önlenmesi için gerekli olduğu belirtildi.
 
Kennedy suikastının "O korkunç günü yaşayan Amerikalıların ve Amerikan  tarihinin hafızasında yankılanmaya devam eden çok derin bir ulusal trajedi"  olarak nitelendirildiği açıklamada, suikastle ilgili NARA’nın koleksiyonundaki  belgelerin yüzde 90’ını oluşturan 250 bin belgenin halka açık durumda olduğu  hatırlatıldı.
 
ABD Başkanı John F Kennedy, 22 Kasım 2963’te seçim çalışmaları için  gittiği Teksas’ta bir suikast sonucu öldürülmüştü.
 
Dönemin Yüksek Mahkeme başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen  soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald’ın tek başına hareket  ettiği sonucuna varılmıştı. Ancak soruşturma eksik olduğu iddia edilerek  eleştirilmiş, sonradan Kongre’de kurulan bir komisyon suikastın bir komplo  olabileceğini açıklamıştı.
 
NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikaste ilişkin çok sayıda gizli  olmayan belgeyi yayınlamış, Başkan Donald Trump ise 2017 yılında binlerce gizli  belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu.

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