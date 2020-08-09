ABD istihbaratından 3 Kasım yorumu: Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı destekliyor

ABD'de başkanlık seçimi yarışı kızıştı. ABD istihbaratı ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine yönelik kamuoyuna ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Amerikan istihbaratına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ı yeniden başkan seçtirmek isteyen Rusya , Demokrat aday Biden'ı karalamaya çalışıyor. Amerikan istihbaratı, Çin'in ise Trump'ın tekrar seçilmemesi için çabaladığı görüşünde.

Amerikan Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD eski Başkan Yardımcısı ve Deomrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden'ı "karalamak" için birçok yönteme başvurduğunu söyledi. Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin Ukrayna politikaları ve Rusya'daki Putin karşıtı muhalefete verdiği destek nedeniyle Biden'ın Moskova tarafından geçmişte de doğrudan hedef alındığını belirten Evanina, Kremlin bağlantılı kişilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi için çalıştığını ifade etti. Demokratların adayı Joe Biden ise, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'a karşı yarışacak.

"ÇİN TRUMP'IN SEÇİLMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYOR"

Amerikalı istihbarat şefi Evanina, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çin ve İran 'la ilgili iddialarda da bulundu. "Değerlendirmelerimize göre, Çin tahmin edilemez olarak gördüğü Başkan Trump'ın yeniden seçilmesini tercih etmiyor" diyen Evanina, Pekin 'in ABD'deki kamu politikasını bu doğrultuda şekillendirmek için sarf ettiği çabaları artırdığını ve Çin'in çıkarlarına karşı olarak gördüğü siyasi figürlere baskı yaptığını belirtti.

TRUMP: BİDEN SEÇİLİRSE ÇİN ÜLKEMİZE GİRECEK

Trump, Evanina'nın Çin'le ilgili iddiasına katılarak, "Çin, Donald Trump'ın uykucu Joe Biden'a kaybettiği bir seçimi görmekten mutlu olurdu" dedi. Gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump, Çin'in "ABD'ye sahip olma hayali kurduğunu" söyledi. Trump, "Joe Biden başkan olursa, Çin ülkemizi ele geçirir" ifadesini kullandı. Trump, şu ana kadar Rusya'ya karşı kendinden "daha sert" bir ABD lideri olmadığını savundu.