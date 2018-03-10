ABD istedi, Türkiye resti çekti!

Türkiye ile ABD arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden biri olan Suriye komitesinin ilk toplantısı sona erdi.

