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ABD istedi! Arap ülkeleri harekete geçti!

AA |  09 Ağustos 2020 Pazar - 22:04 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 22:04

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere karşı mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti. Açıklamada, 'Halklarımızın bir seçim yapması gerekiyor, ya eski siyasi rejimi yok edecekler ya da bu rejim onları yok edecek. Ancak biz, eskimiş bu rejimin son nefesini vermek üzere olduğuna inanıyoruz.' denildi.


Merkezi Tunus'ta bulunan ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif  el-Merzuki'nin başkanlığını yaptığı Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada,  "Vatandaşların mevcut rejime karşı koyduğunu ve bazılarının, sanki yolsuz siyasi  tabakanın diktatörlüğünden daha merhametliymiş gibi sömürgenin geri gelmesini  istediğini gördüğümüzde, Lübnan rejiminin sadece bir örneğini teşkil ettiği Arap  siyasi rejiminin geldiği noktayı görmüş oluyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
 Arap siyasi rejiminin, baskı uygulayarak, hakir görerek ve  yolsullaştırarak halkları devrime mecbur bıraktığı sonrasında da yabancı  güçlerden destek alarak askeri darbelerle bu devrimleri bastırdığına işaret  edilen açıklamada, "Halklarımızın bir seçim yapması gerekiyor, ya eski siyasi  rejimi yok edecekler ya da bu rejim onları yok edecek. Ancak biz, eskimiş bu  rejimin son nefesini vermek üzere olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde  bulunuldu.
 
 Açıklamada, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskı ve  yolsuzluktan arındırılmış siyasi rejim için verdiği mücadelede bir dönüm noktası  olacağı vurgulandı.
 
 Beyrut Limanı'ndaki patlama
 
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12  numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir  patlama meydana gelmişti.
 
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada  hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini  aştığı belirtildi.
 
Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar  doları aşabileceğini ifade etti.
 
  
 

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Arap baharı Lübnan Arap Konseyi
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