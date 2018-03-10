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ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı azalıyor!

AA |  10 Mart 2018 Cumartesi - 8:19 | Son Güncelleme : 10 03 2018 - 8:32

ABD ile Türkiye'nin saat farkları, 4 Kasım'a kadar, coğrafi konuma göre 7 saat ila 13 saat arasında değişecek


ABD'de yaz saati uygulamasının yarın başlamasıyla ABD  ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak. 
 
ABD'de 11 Mart Pazar günü yerel saatle 02.00'de saatler 1 saat ileri  alınacak. Böylece, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat az olacak.
 
Ülkenin "Doğu Yakası Zaman Dilimi"nde bulunan New York, New Jersey Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleri ile Türkiye  arasındaki saat farkı 8'den 7'ye inecek.
 
"Merkez Zaman Dilimi"ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New  Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleri ile Türkiye arasındaki saat  farkı da 9 yerine 8 olarak devam edecek.
 
"Dağlık Zaman Dilimi"nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City  şehirleri ile Türkiye arasındaki saat farkı 10'dan 9'a düşecek.
 
"Pasifik Zaman Dilimi" kapsamındaki Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los  Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle kentleri ile Türkiye arasındaki fark  ise 11'den 10 saate gerileyecek.
 
ABD'nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı 12'den 11'e,  Hawaii eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı da 14'ten 13'e inecek.
 
Söz konusu yeni saat farkları, ABD'de 4 Kasım Pazar günü yaz saati  uygulamasının sona ermesine kadar sürecek.
 
  
 

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