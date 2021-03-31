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ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme! Bakan Pekcan duyurdu

31 Mart 2021 Çarşamba - 22:04 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 22:04

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görüştü. Görüşmede, ikili ticaret hacmini daha da artırmak için atılacak yeni adımlar ele alındı.


ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görüşmesinde, ikili ilişkiler ile düzenli iletişimin önemini vurgulandı.
 
Görüşmede, çelik ve alüminyumda küresel kapasite fazlası, dijital hizmetlerin vergilendirilmesi ve çeşitli sektörlerde pazar erişimini artırma fırsatları da dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren temel ticari konularda koordinasyon sağlama yolları ele alındı.
 
"Ülkelerimiz arası ticareti geliştirmek için güçlü bir irade ortaya koyduk"
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı
 
 

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ABD Katherine Tai Türkiye
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