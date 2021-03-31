ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme! Bakan Pekcan duyurdu

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görüşmesinde, ikili ilişkiler ile düzenli iletişimin önemini vurgulandı.

Görüşmede, çelik ve alüminyumda küresel kapasite fazlası, dijital hizmetlerin vergilendirilmesi ve çeşitli sektörlerde pazar erişimini artırma fırsatları da dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren temel ticari konularda koordinasyon sağlama yolları ele alındı.

"Ülkelerimiz arası ticareti geliştirmek için güçlü bir irade ortaya koyduk"

(1/3) ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk. Mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik ve ülkelerimiz arası ticareti geliştirmek için güçlü bir irade ortaya koyduk. pic.twitter.com/iw6kcB0yN2