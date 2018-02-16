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ABD ile Rusya arasında gerilim

AA |  16 Şubat 2018 Cuma - 22:35 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 22:35

ABD'de Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller, 13 Rus vatandaşı ile 3 Rus kurumunu "seçimlere müdahale etmek" ile suçladı.


ABD'de devam eden Rusya soruşturmasını yürüten Özel  Yetkili Savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ile 3 Rus kurumunu "2016'daki  başkanlık seçimlerine müdahale etmek" ile suçladı. 
 
Amerikan medyasına açıklama yapan Mueller, Büyük Jüri tarafından söz  konusu kişi ve kurumlara getirilen suçlamanın ardından dava açılacağını belirtti.
 
Büyük Jüri'nin yayınladığı iddianamede, Rus vatandaşlarının ve  kurumlarının 2014 yılından başlayarak Amerikan seçim sistemine siber yollarla  müdahale etmeye başladıkları ve 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine de  müdahale etmek için girişimlerde bulunduklarına dikkat çekildi.
 
İddianamede, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasından bazı  isimlerin bu kişilerle iletişim kurduğuna ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldı.
 
ABD'de Rusya'nın başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla  müdahale ettiği iddialarına yönelik geçen yıl başlatılan soruşturmalarda hem ABD  Kongresi hem de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller çalışmalarını yürütüyor.

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