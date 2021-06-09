ABD ile görüşme öncesi Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile kritik görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: Bakanlık olarak hemen hemen her yıl dünya değişiyor biz de bu değişikliklere ayak uydurmak için açılımlar yapıyoruz. Dijital diplomasiyi yapmıştık pandeminden önce ne kadar isabetli olduğunu gördük.

Yaklaşık 1,5 sene önce sayın Cumhurbaşkanımıza Antalya Diplomasi Forumu fikrini açtığımızda çok büyük destek gördük. Geçen sene ertelemek zorunda kaldık. İlk defa fiziki toplantıyı gelecek hafta Antalya'da gerçekleştireceğiz. Ayın 17'sinde de Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi gerçekleşecek.

Salgına rağmen bu foruma ilgi çok fazla oldu. Şu ana kadar 47 tane bakan katılımı teyit etti. Uluslararası örgütlerin temsilcileri, eski bakanlar, akademisyenler, katılacaklar. Yeni dönemde dünyada yeni yaklaşımlar konuşulacak.

Bunu bir vakıf haline getirmek istiyoruz. Bunun için de yönetiminde bakanlıktan insanlar da olacak, akademik dünyadan, uluslararası ilişkiler alanından insanlar olacak. Bu vakıf kanunu Meclis'e göndereceğiz. Yasalaştıktan sonra önümüzdeki sezon tüm organizasyonu vakıf yürütecek.