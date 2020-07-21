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ABD ile Çin arasındaki gerilim iyice artıyor

AA |  21 Temmuz 2020 Salı - 19:47 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 19:47

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının "önlenebilir" olduğunu belirterek, Çin’in bu konudaki tavrını "utanç verici" bulduğunu söyledi.


Pompeo, Londra ziyareti sırasında mevkidaşı Dominic Raab ile bir araya  geldi. İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Raab, görüşmede Çin’in Hong Kong’daki eylemlerinin yol açtığı ciddi  endişeleri ve İngiltere’nin bu konuda attığı adımı ele aldıklarını belirtti.
 
Ayrıca Çin’le bağlantılı olarak 5G altyapısı ile koronavirüsten  çıkarılan dersi de görüştüklerini aktaran Raab, iki ülke arasında müzakereleri  yürütülen serbest ticaret anlaşmasının hem istihdam hem de tüketiciler için  yararlı olması gerektiğini vurguladı. Raab, İran, Rusya ve Orta Doğu konularını  da ele aldıklarını aktardı.
 
Raab, bir soru üzerine hükümetin Rusya’nın Brexit referandumuna  müdahalesini bilinçli olarak araştırmadığı iddiasını reddederek, bunun Avam  Kamarası İstihbarat ve Güvenlik Komitesi raporunda yer almadığını, bir  milletvekilinin yorumu olduğunu savundu.
 
Hükümetin, Rusya'nın yol açtığı tehdidin farkında olduğunu ve tespiti  halinde bunu kamuoyuna açıkladığını söyleyen Raab, bu konuda "boşvermiş"  olmadıklarını ifade etti.
 
“Çin Komünist Partisinin iki yüzlülüğünü gösterdi”
 
Pompeo ise konuşmasında ağırlıklı olarak Çin’i eleştirdi.  "Önlenebilir" bir salgın yaşandığını ve Çin’in bu konudaki tavrının "utanç  verici" olduğunu ifade eden Pompeo, "Başkan Şi, dünyaya yardım etmek yerine Çin  Komünist Partisinin iki yüzlülüğünü gösterdi." dedi.
 
İngiltere’yi Çin firması Huawei ürünlerini ülkenin 5G altyapısında  kullanma kararından vazgeçmesini "ilkeli bir yanıt" olarak niteleyen Pompeo,  Başbakan Boris Johnson’ın İngiltere halkı için "en iyi olana" karar verdiğini  söyledi.
 
Çabalarının belirli bir şirkete yönelik olmadığı vurgulayan Pompeo,  sadece ABD vatandaşlarının verilerini korumak istediklerini belirtti.
 
Pompeo, İngiltere'nin Çin'e karşı durmak için daha fazlasını yapması  gerektiğini düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soru üzerine, meseleye bu şekilde  bakmadığını ifade ederek, ancak "demokrasiye değer veren her ulusun Çin Komünist  Partisinin yol açtığı tehdidi anlamasını" beklediğini söyledi.
 
ABD ve Çin arasındaki mevcut ticaret savaşını savunan Pompeo, "Her  ulusun Çin Komünist Partisine her alanda karşılık vermesini istiyoruz. Umarım bir  koalisyon kurabiliriz." diye konuştu.

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ABD corona virüs Kovid-19 Çin
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