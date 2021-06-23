23 Haziran 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.68 EURO 10,2990 -0.34
USD 8,6260 -0.28 ALTIN 493,200 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD iddiaları doğruladı! İran merkezli bazı internet sitelerine el konuldu...

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 8:01 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 8:01

ABD Adalet Bakanlığı, aralarında İran devlet televizyonuna ait Arapça ve İngilizce yayın yapanların da bulunduğu bazı internet sitelerine el koydukları iddiasını doğruladı.


ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün mahkeme  kararları uyarınca, İran Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) tarafından  kullanılan 33 internet sitesine ve Kataib Hizbullah tarafından yönetilen 3  internet sitesine ABD yaptırımlarını deldikleri için el koyduk." ifadesine yer  verildi.
 
ABD Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC) 22 Ekim 2020'de IRTVU'yu  İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından yönetildiği için yaptırım listesine  aldığına işaret edilen açıklamada, bu listedeki kurum ve kuruluşların internet  sitesi ve domain hizmetlerinden, OFAC lisansı olmadıkça yararlanamayacağı  kaydedildi.
 
Açıklamada IRTVU'nun yaptırım listesine alınma nedeninin de ABD  seçimlerine ilişkin yanlış bilgi yaymak olduğu anımsatılarak, el konulan 33  internet sitesinin domain adreslerinin OFAC onaylı olmadığı belirtildi.
 
Kataib Hizbullah'ın da 2 Temmuz 2009'da OFAC tarafından yaptırım  listesine alındığını ve bu örgütün ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "terör  örgütü" olarak tanındığının kaydedildiği açıklamada, bu örgütle bağlantısından  dolayı el konulan 3 internet sitesinin de yine OFAC lisansına sahip olmadığının  altı çizildi.
 
Açıklamada, "El konulan internet siteleri ABD Ticaret Bakanlığı  Endüstri ve Güvenlik Ofisi, İhracat Uygulamaları Ofisi ve Federal Soruşturma  Bürosu (FBI) tarafından soruşturulmuştur. Ulusal Güvenlik Birimi Karşı İstihbarat  ve İhracat Kontrol Birimi ise el koyma işlemini gerçekleştirmiştir." bilgisi yer  almıştı.
 
Yarı resmi Fars haber ajansı el konulma olayını duyurmuştu
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yayımlanan haberde, devlet  televizyonuna ait İngilizce yayın yapan "Press TV" ve Arapça yayın yapan "Al  Alam" ile Yemen'deki Husilere ait "Al Mesira" kanallarının internet sitelerinin  domainlerine ABD tarafından el konulduğu ileri sürmüştü.
 
Söz konusu sitelerin girişinde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile  ABD Ticaret Bakanlığı Endüstri ve Güvenlik Bürosunun logoları yer alıyor ve  nükleer, biyolojik ve teknolojik kaçakçılıkla ilgili yasaların kendilerine "el  koyma" hakkını verdiği belirtiliyor.
 

ETİKETLER

abd iran site
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.