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ABD heyeti Ankara'da

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 23:54 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 1:58

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet, Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Savunma  Bakanlığından yetkililerin de içinde bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı ve  Genelkurmay Başkanlığında görüşmelerde bulunacak.
 
Heyet sabah ilk olarak Dışişleri Bakanlığına gidecek ve burada  Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmeler  yapacak. Görüşmelerde adli iş birliği gibi konular ele alınacak.
 
ABD heyeti daha sonra Genelkurmay Başkanlığına giderek burada toplantı  yapacak.
 
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine  Galloway, Savunma Bakanlığı yetkililerinin "Afrin’deki durum dahil birçok ortak  güvenlik konularını görüşmek üzere" ABD heyetiyle birlikte Ankara’da olduklarını  açıklamıştı.
 
Afrin’deki PYD/PKK unsurlarının DEAŞ karşıtı koalisyonun ortakları  olmadığına dikkat çeken Galloway, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye  alıyoruz.NATO Müttefikimiz ve DEAŞ ile diğer terör örgütleri ile mücadele  ortağımız Türkiye ile birlikte çalışmaya bağlıyız. ABD tarafından da yabancı  terör örgütü olarak tanınan PKK’nın Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmesi  konusunda Türkiye ile zaten yakın çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

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ABD Jonathan Cohen Suriye Ankara
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