15 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.116 0.77 EURO 8,9140 0.30
USD 7,4940 0.13 ALTIN 473,820 0.65
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD helikopteri Suriye'de düştü

15 Eylül 2020 Salı - 13:00 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 13:00

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de bir Amerikan helikopterinin düştüğü bildiriliyor.


Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kolu YPG'nin kontrolündeki bir bölgede ABD helikopteri düştü.
 
Resmi haber ajansı SANA'ya göre, olay yeri ABD zırhlı araçlarıyla kordon altına alındı. Kazaya neyin sebep olduğu ise henüz belli değil.

ETİKETLER

ABD helikopter suriye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.