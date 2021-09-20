20 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.00 EURO 10,1550 0.14
USD 8,6570 0.12 ALTIN 487,760 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD Hazine Bakanı Yellen: Ülkenin temerrüde düşmesi tarihi bir mali krizi tetikleyebilir

20 Eylül 2021 Pazartesi - 7:34 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 7:34

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin temerrüde düşmesinin "tarihi bir mali krizi" tetikleyebileceğini belirterek, Kongre'nin federal borç limitini yükseltmesi için bir kez daha çağrıda bulundu.


ABD Hazine Bakanı Yellen  "Ülkenin temerrüde düşmesi tarihi bir mali  krizi tetikleyebilir" dedi.  Yellen'ın The Wall Street Journal gazetesinde konuya ilişkin "Kongre,  Borç Limitini Yükselt" başlıklı bir yazısı yayımlandı. Söz konusu yazıda Yellen, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının neden olduğu krizden çıktığını, ülkenin kendisini bir başka finansal  sıkıntıya sokmaması gerektiğini ifade etti.
 
 Kongrenin 1960'dan bu yana ülkenin borç limitini yaklaşık 80 kez  yükseltti veya askıya aldığını anımsatan Yellen, bunun tekrar yapılması  gerektiğini aksi halde Hazine Bakanlığının nakit dengesinin yetersiz seviyeye  düşeceğini ve federal hükümetin borçlarını ödeyemeyeceğini aktardı.
Yellen, "ABD hiçbir zaman temerrüde düşmedi. Ülkenin temerrüde  düşmesi, devam eden halk sağlığı acil durumunun zararını artıracak tarihi bir  mali krizi tetikleyebilir." değerlendirmesinde bulundu. Temerrüdün faiz oranlarında ani bir artışı, hisse senedi fiyatlarında  keskin bir düşüşü ve diğer finansal çalkantıları tetikleyebileceğine dikkati  çeken Yellen, "Mevcut ekonomik toparlanmamız resesyona dönüşebilir. Bu krizden  kalıcı olarak daha zayıf bir ulus olarak çıkabiliriz." ifadesini kullandı.  Yellen, Kongre üyelerinin borç limitini bir kez daha ele  alacaklarından emin olduğunu belirtti ancak hızlı hareket edilmesi gerektiğini  vurguladı.
 
ABD Hazine Bakanı Yellen, 8 Eylül'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı  Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup kaleme almış ve söz konusu mektupta federal  hükümeti geçici olarak finanse etmeye yönelik önlemlerin ne kadar süreceğinin  belirsiz olduğunu belirterek, borç limiti konusunda en kısa sürede harekete  geçmesi için Kongre'ye çağrıda bulunmuştu.
 

ETİKETLER

ABD Janet Yellen borç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.