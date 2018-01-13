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ABD Hazine Bakanı'ndan Bitcoin uyarısı: En büyük korkumuz...

13 Ocak 2018 Cumartesi - 1:30 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 1:30

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dijital para birimleri konusunda en büyük riskin terör örgütleri ve suç şebekelerinin kripto para birimlerini kötü işleri için kullanması olduğunu belirterek, ülkesinin diğer G20 üyeleri ile Bitcoin gibi dijital para birimlerinin "İsviçre banka hesaplarına" dönüşmemesi için çalışacağını bildirdi.


Washington Ekonomi Kulübünün düzenlediği panele katılan Mnuchin, yeni  vergi düzenlemesine, borç tavanına ve dijital para birimlerine ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.
 
Kısa süre önce  ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşan vergi  indirimlerinin nihayetinde bütçe açısından nötr olacağını savunan Mnuchin, vergi  gelirlerinin hızlanan büyüme sayesinde 1 trilyon dolardan fazla artacağını ve  bunun vergi indirimlerini dengeleyeceğini ifade etti.
 
Mnuchin, federal hükümetin yeni vergi yasasını uygulayabilmesi için  vergi uzmanlarına ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Kongrenin süresi dolan borçlanma  limitini yükseltmesinin söz konusu işe alımlar açısından da önem arz ettiğini  vurguladı.
 
Dijital para birimleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Mnuchin, bu  konudaki en büyük riskin terör örgütleri ve suç şebekelerinin kripto para  birimlerini kötü işleri için kullanması olduğunu belirtti.
 
Mnuchin, G20'nin dijital para birimlerine yönelik denetimleri ele  almaya hazırlandığına işaret ederek, "G20 ile çok yakın çalışacağımız alanlardan  biri, bunun (dijital para) İsviçre banka hesaplarına dönüşmemesi olacak."  ifadelerini kullandı.

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